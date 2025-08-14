4º lote de restituição do Imposto de Renda: veja data de pagamento

Quem não recebeu a restituição no terceiro lote do Imposto de Renda 2025 poderá verificar se está incluído no próximo grupo a partir do dia 22 de agosto. Nesta data, a Receita Federal divulgará a lista dos contribuintes contemplados no quarto lote, cujo pagamento está previsto para 29 de agosto.

Datas dos pagamentos da restituição do IR

1º lote: 30 de maio (já liberado)

2º lote: 30 de junho (já liberado)

3º lote: 31 de julho (já liberado)

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro a restituição do IR 2025?

A prioridade no pagamento é dada aos idosos, iniciando por aqueles com 80 anos ou mais. Depois, recebem os contribuintes com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. Segundo a Receita Federal, em caso de empate entre os critérios, tem preferência quem enviou a declaração primeiro.