9 dicas para ser otimista no trabalho, segundo expert em branding pessoal

Uma combinação de pessimismo, incerteza e desconexão está atingindo níveis críticos no trabalho, colocando em risco o bem-estar dos funcionários e comprometendo a produtividade. As informações constam no relatório de 2025 "Estado da Força de Trabalho" da meQuilibrium, uma empresa dos EUA especializada em ajudar empresas a prever e reduzir riscos como esgotamento (burnout), rotatividade e problemas de saúde mental.

O que diz o relatório

O estudo revelou que 67% dos trabalhadores se sentem pior ao pensar na situação do país. Outros 35% se sentem pior em relação à sua situação profissional, enquanto 49% estão mais preocupados com suas finanças. "É desafiador manter uma atitude positiva diante de tanta incerteza e negatividade. Some a isso a crescente ansiedade climática e temos um cenário completo de pessimismo", diz William Arruda, considerado o 'pai do branding pessoal', em texto sobre o estudo publicado na Forbes.