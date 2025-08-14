Amanda Klein: Apesar de críticas, governo fala em dever cumprido com pacote

No Ministério da Fazenda e no Ministério de Desenvolvimento e Indústria, a sensação é de alívio. "Sentimento de dever cumprido", me relatou um secretário da fazenda. Segundo ele, o pacote tem racionalidade e vai dar bons resultados. Agora é cuidar dos atos infralegais para tudo estar operacional o mais rápido possível.

Já um interlocutor de Geraldo Alckmin fez a mesma avaliação: "acho que ficou bom. Sem excessos. Capaz de produzir bons resultados". O pacote basicamente é constituído por uma linha de crédito de 30 bilhões de reais com juros subsidiados - com taxas abaixo das praticadas no mercado - por meio fundo garantidor de exportador.

Amanda Klein

O pacote, chamado de Plano Brasil Soberano, conta com uma linha de crédito de até R$ 30 bilhões, adiamento de impostos federais e maior ressarcimento de créditos tributários. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que se trata de uma "primeira medida, pode não ser a única".

No geral, setores receberam bem o pacote. Empresas maiores e que têm opção de vender para outros mercados usarão o fôlego financeiro para fazer essa transição. Já outras que fazem produtos sob medida para o mercado americano, como alguns players no setor de máquinas e equipamentos podem ter mais dificuldade e terão que demitir.

Entre os pontos fracos, empresários afetados citam a falta de clareza quanto à elegibilidade, critério de acesso e duração das medidas. No mercado, houve muito falatório sobre o 'waiver' ou pedido de licença, uma quebra de contrato, para contabilizar o gasto de R$ 9,5 bilhões fora da meta.

Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.