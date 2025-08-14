Auxílio Gás de agosto começa a ser pago na próxima semana; veja datas

O valor pago corresponde a 100% do preço médio de um botijão de gás de 13 quilos, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, o benefício foi de R$ 108 por família.

Para ter direito ao auxílio, a renda mensal por pessoa no grupo familiar deve ser igual ou inferior a meio salário mínimo. Famílias beneficiárias do Bolsa Família ou de outros programas sociais também fazem parte do grupo elegível.

Os pagamentos são realizados em contas bancárias tradicionais ou digitais. Caso o beneficiário não possua uma conta ativa, a Caixa Econômica Federal automaticamente abre uma poupança digital para o depósito. O valor pode ser sacado em até 120 dias após a liberação.