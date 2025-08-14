Bolsa Família de agosto: veja calendário completo com datas de pagamento

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a agosto já têm data definida para começar, conforme informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O cronograma de liberação segue a ordem do dígito final do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário (confira as datas abaixo). Os depósitos ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A única exceção é em dezembro, quando o calendário é antecipado para que todos recebam antes do Natal, encerrando até o dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família - agosto