Caixa faz amanhã o último pagamento do PIS 2025; veja quem recebe

Para os servidores públicos que tiveram atrasos no pagamento, o abono salarial referente ao ano-base 2023 será liberado em 15 de outubro. Durante setembro, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) processará as informações enviadas fora do prazo pelas prefeituras, garantindo que os pagamentos ocorram na data prevista.

O calendário de pagamento do abono salarial referente ao ano-base 2023 teve início em 17 de fevereiro de 2025. Os valores permanecerão disponíveis aos trabalhadores até o final do calendário, em 29 de dezembro de 2025.

Quem pode receber o abono?

Para ter direito ao benefício, é necessário ter trabalhado com carteira assinada - seja no setor privado ou no serviço público - por no mínimo 30 dias durante o ano-base de 2023. Além disso, é preciso ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês no período (o equivalente a R$ 2.640,00) e estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Também é exigido que os dados sobre o vínculo empregatício tenham sido enviados corretamente pela empresa. Isso deve ser feito por meio da RAIS (com prazo até 15 de maio de 2024) ou via eSocial (prazo até 19 de agosto de 2024), conforme o tipo de vínculo empregatício.

O valor do abono é calculado de forma proporcional à quantidade de meses trabalhados em 2023, tendo como base o salário mínimo de 2025, que foi fixado em R$ 1.518.