Dólar sobe a R$ 5,41, e Bolsa recua de olho em dados do Brasil e dos EUA

O dólar abriu o pregão de hoje próximo da estabilidade, mas vem ganhando força após a surpresa do mercado com o PPI, o índice de preços ao produtor dos Estados Unidos, e com os dados do mercado de trabalho no país. Já o Ibovespa vem na abertura em queda, com os agentes financeiros também de olho na alta de 0,3% do volume de serviços prestados no Brasil em junho e na tensão entre os governos brasileiro e norte-americano.
O que está acontecendo
O dólar comercial abriu o pregão estável, mas vem subindo 0,27%, vendido a R$ 5,416, às 10h27. O dólar turismo, usado por quem viaja, ronda a estabildiade com leve alta de 0,07%, cotado a R$ 5,617.
A moeda ganhou força após os dados de inflação nos EUA divulgados hoje. O PPI dos Estados Unidos teve alta de 0,9% na passagem de junho para julho, e ficou bem acima das expectativas dos participantes do mercado, que projetavam alta de 0,2% do indicador.
Indicadores do mercado de trabalho também surpreenderam os agentes. Em paralelo ao dado de inflação, o mercado recebeu os números dos pedidos iniciais de seguro-desemprego norte-americano, que somaram 224 mil na semana encerrada em 9 de agosto, uma queda de 3 mil em relação à semana anterior. O que também contrariou as expectativas de analistas que projetavam 229 mil.
O dólar se fortalece nesse cenário porque os dados (PPI mais alto e mercado de trabalho forte) indicam que o Fed pode manter os juros altos por mais tempo. Juros mais altos nos EUA tornam os investimentos em dólares mais atrativos, já que os títulos do Tesouro americano passam a oferecer um retorno maior em relação a outros países. Isso leva investidores internacionais a comprar mais dólares para aplicar nesses ativos, aumentando a demanda pela moeda e, consequentemente, seu valor frente a outras divisas.
Já o Ibovespa abriu o pregão em queda. O principal índice acionário da Bolsa de Valores recua 0,73%, aos 135.692 pontos, por volta das 10h23. Se confirmado nesse patamar, o Ibovespa pode registrar a segunda queda após forte alta na terça de 1,69%.
Por aqui, os investidores repercutem os dados do setor de serviço, que registraram alta de 0,3% em junho, segundo o IBGE. Esse foi o quinto mês consecutivo de crescimento, consolidando um avanço de 2% desde fevereiro e renovando o patamar mais alto da série histórica da pesquisa, iniciada em 2011. O resultado indica um desempenho resiliente do setor, que agora opera 18% acima do nível pré-pandemia, medido em fevereiro de 2020.
As atenções permanecem na tensão comercial com os EUA, após o anúncio de novas sanções. Ontem, o governo de Donald Trump retirou a autorização de entrada no país prevista a dois brasileiros, impedidos agora de entrar por suas atuações no programa Mais Médicos. O governo também apresentou ontem seu plano de contingência contra as tarifas comerciais, mas a medida foi vista como insuficiente pelo mercado e adicionou cautela sobre a Bolsa brasileira.
A temporada de balanços também segue no radar, hoje com destaque para o Banco do Brasil e BRF. Após um primeiro trimestre considerado fraco, com queda no lucro e aumento da inadimplência, analistas esperam um desempenho mais sólido neste segundo trimestre do BB. Mais de 17 companhias de outros setores também divulgam os resultados financeiros do segundo trimestre.
