"Conforme a taxa de juros cai, indústria automotiva reage", diz VP da GM

Fabio Rua, vice-presidente da GM América do Sul, disse que a expectativa de redução da taxa de juros no Brasil é um alento para a indústria automotiva. "A taxa de juros é um componente fundamental das nossas expectativas de vendas, porque a maioria das pessoas compra seus carros financiados", afirma. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial. A taxa Selic está em 15% ao ano, mas analistas esperam que em breve o Banco Central inicie uma fase de cortes.

Com uma taxa de juros alta, o preço final do carro é muito mais alto, e as pessoas repensam as suas decisões de compra. A taxa de juros estabilizou agora no mês corrente --a última reunião do Copom manteve os juros em 15%, e a expectativa é de que caia. E, conforme a taxa de juros cai, a indústria reage.

Fabio Rua, vice-presidente da GM América do Sul