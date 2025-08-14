Governador elogia plano contra tarifaço, mas cita 'polêmica' na meta fiscal

O primeiro olhar é uma avaliação positiva, mas nós não sabemos o valor do custo do crédito, por exemplo. Então, é preciso saber, e o governo vai anunciar semana que vem o custo desse crédito, porque o crédito tem que ser um crédito subsidiado.

O valor de 30 bilhões de reais é um bom valor. A medida mais importante foi o 'Reintegra', que é a devolução de passos daquilo que o exportador paga de tributo.

E o fundo garantidor para que você possa garantir crédito também foi uma boa medida. O diferimento dos tributos por dois meses também foi uma boa medida. De uma forma geral, as medidas foram boas.

Renato Casagrande (PSB), governador do Espírito Santo

O que tem de expectativa é com relação ao custo desse recurso. O que nós estamos acompanhando também e vendo é que a polêmica não está nas medidas. A polêmica está no anúncio do governo de que o custo dessas medidas não estará dentro da meta fiscal.

Neste momento, o debate maior é sobre os R$ 9,5 bilhões. Como foi anunciado que não entrará na meta fiscal do governo, essa é a polêmica do dia desde ontem.

O valor de R$ 9,5 bilhões é referente ao aporte em fundos garantidores e à devolução de impostos a exportadores por meio do programa Reintegra, disse o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.