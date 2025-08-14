Soja e milho puxam safra e IBGE projeta recorde em julho com alta de 16,3%

A safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas alcançará 340,5 milhões de toneladas até o fim de 2025, com uma alta de 16,3% em relação ao ano passado.

A estimativa feita em julho é do LSPA (Levantamento Sistemático da Produção Agrícola), divulgado hoje pelo IBGE.

O que aconteceu

Crescimento é de 47,7 milhões de toneladas a mais do que na safra de 2024. No ano passado, houve um total de 292,7 milhões de toneladas. Comparando junho e julho deste ano, houve avanço de 2,1% —7,1 milhões de toneladas a mais.