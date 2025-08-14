Nostalgia? Jogo de louças Duralex marrom é vendido por até R$ 50 mil na web

Já no site OLX, um jogo parecido sai por R$ 43 mil. O conjunto — também com pratos, travessas, xícaras e copos — é anunciado pelo número de série e, segundo o vendedor, foi fabricado na França.

Conjunto de louças Duralex é vendido por R$ 43 mil no site OLX Imagem: Reprodução

Pratos, travessas e xícaras podem sair entre R$ 40 e R$ 60 a unidade. O cálculo foi feito com base em anúncios de jogos menores ou produtos vendidos separadamente.

Se fossem fabricados e vendidos hoje, custariam de R$ 8 a R$ 10. Em 2010, os pratos Duralex âmbar fabricados no Brasil eram vendidos por entre R$ 3 e R$ 4. A estimativa considera estes valores atualizados pela inflação do período.

Preços dos produtos antigos superam os novos. Um jogo de jantar com 24 peças custa entre R$ 189 e R$ 217 na loja oficial da Nadir. Eles são vendidos no modelo branco, transparente e azul. Na França, onde ainda são vendidos produtos âmbar, um conjunto de xícaras de 6 unidades com píres sai por 20 euros (R$ 106), ou um conjunto de 6 pratos de sobremesa por 11,78 euros (R$ 63). A loja oficial da Duralex vende para Estados Unidos, Reino Unido e Espanha. Além dos vidros marrons, há tons de azul, cinza, verde e roxo.

Por que valorizou?

Retorno da identidade brasileira. A coordenadora da graduação em Design de Produto e Serviço na Istituto Europeo di Design (IED Brasil), Graziela Nivoloni, afirma que há um um "retorno" dos produtos que marcaram a identidade brasileira: