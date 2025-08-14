O que está valendo e o que falta definir na MP de ajuda aos exportadores

Medida provisória libera R$ 30 bilhões em crédito para as empresas. A decisão é voltada para socorrer principalmente os pequenos exportadores. O valor virá do FGE (Fundo Garantidor de Exportação), por intermédio do Banco do Brasil e do BNDES. Os recursos serão usados como funding para concessão de crédito permitindo taxas acessíveis.

O crédito será liberado por ordem de prioridade. Entre os critérios, estão o impacto das exportações para os EUA sobre o faturamento total, o tipo de produto exportado e o porte da empresa. Serão priorizados os mais afetados. As pequenas e médias empresas também poderão recorrer a fundos garantidores para acessar o crédito.

O acesso às linhas estará condicionado à manutenção do número de empregos. O tempo de garantia da manutenção dos empregos ainda não foi definido e será "flexível". Também foi estabelecida a implementação de um seguro para proteger as vendas internacionais.

Reintegra foi ampliado:

Reintegra foi ampliado e vai beneficiar todas as empresas. Voltado até então aos pequenos negócios, o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras poderá ser adotado por todos os que destinam sua produção aos EUA. A medida permite que os empresários apurem crédito para reembolsar, parcial ou totalmente, o resíduo tributário existente em sua cadeia produtiva.

Alíquota do Reintegra será dobrada para os pequenos. As alíquotas de devolução destinadas para às micro e pequenas empresas serão dobradas para até 6%, enquanto os grandes exportadores receberão 3,1%. Outra medida tributária anunciada é o "drawback", que prevê a suspensão ou eliminação de cobranças sobre insumos importados para a compensação em um bem exportado.