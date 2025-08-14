PIS de agosto de 2025: abono salarial será pago nesta semana; veja data

Os trabalhadores que nasceram nos meses de novembro e dezembro já têm definida a data para receber o abono salarial de 2025. De acordo com o calendário oficial, os depósitos para esse grupo terão início em 15 de agosto, marcando o encerramento dos repasses do benefício neste ano.

O que aconteceu

Para ter acesso ao pagamento, é necessário ter trabalhado com carteira assinada — seja no setor privado ou como servidor público — por, no mínimo, 30 dias no ano de 2023. Além disso, é exigido que a remuneração média no período não tenha ultrapassado dois salários mínimos mensais (equivalente a R$ 2.640,00) e que o trabalhador esteja inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

As informações sobre o vínculo empregatício precisam ter sido corretamente enviadas pelo empregador. Essa comunicação deve ser feita por meio da RAIS (até 15 de maio de 2024) ou pelo sistema eSocial (até 19 de agosto de 2024), dependendo do tipo de contrato.