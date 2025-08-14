Pix gerou economia de R$ 106 bilhões ao Brasil desde criação, diz estudo

O Pix gerou uma economia de R$ 106,7 bilhões a empresas e consumidores brasileiros desde o seu lançamento, em 2020, até junho de 2025. A estimativa é do Movimento Brasil Competitivo (MBC), organização que une empresários e outros representantes da sociedade civil para promover soluções em áreas consideradas estratégicas para o avanço econômico do Brasil.

O que aconteceu

A economia com o Pix, sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central do Brasil, foi de R$ 18,9 bilhões apenas entre janeiro e junho de 2025, de acordo com o levantamento. O valor supera a economia registrada no mesmo período de 2024, de R$ 15,3 bilhões, e já é quase quatro vezes maior do que o economizado no primeiro semestre de 2021, primeiro ano do estudo, com R$ 4,9 bilhões.

O MBC projeta uma economia anual de até R$ 40,1 bilhões até 2030. "A gente estava estimando até 2030, mas acho que isso vai acontecer antes, já nos próximos anos é possível economizar na casa dos R$ 40 bilhões, isso em valores disponíveis e que seriam gastos com taxas", diz o economista do MBC, Rodolpho Tobler, em entrevista ao Valor.