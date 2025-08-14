Setor de serviços cresce 2,5% e fecha 1º semestre em patamar recorde

Setor de serviços mantém trajetória de avanços mensais. Responsável por cerca de 70% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, o segmento cresceu 0,3% em junho. O resultado representa a quinta alta consecutiva na comparação com o mês imediatamente anterior. Com a sequência positiva, o ganho acumulado do setor alcança 2% desde fevereiro.

Ramo de transportes teve a única taxa positiva de junho. O crescimento de 1,5% da atividade foi impulsionado pelos avanços dos transportes de cargas e de passageiros em voos. "O avanço do transporte aéreo está correlacionado com o menor preço das passagens aéreas nos últimos três meses, o que aumentou a receita real das empresas aéreas", explica Rodrigo Lobo, gerente da PMS (Pesquisa Mensal de Serviços).

Ante junho de 2024, o volume de serviços aumentou 2,8%. A expansão corresponde á 15ª taxa positiva seguida na base de comparação como mesmo período do ano anterior. O resultado foi acompanhado por três das cinco atividades e contou com crescimento em 53,6% dos 166 tipos de serviços investigados pelo IBGE.

O que é a PMS

Pesquisa acompanha o comportamento do setor de serviços no Brasil. A análise é divulgada mensalmente a partir da receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, excluídas as áreas de saúde e educação.

Coletada desde janeiro de 2011, a PMS passou a ser divulgada em 2012. Fazem parte do estudo indicadores gerais, sem detalhamento por atividade, para o Brasil e de todas as 27 Unidades da Federação. São também produzidos indicadores específicos por atividade para 11 estados e o Distrito Federal.