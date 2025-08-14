Salário mínimo de 2025 é 7,5% maior que o de 2024; veja valor atual

O salário mínimo nacional reajustado começou a ser creditado na conta dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor atualizado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O motivo de o depósito ocorrer apenas em fevereiro, mesmo com a vigência do novo valor desde janeiro, é que os pagamentos são feitos no mês subsequente ao trabalhado. Dessa forma, o contracheque de fevereiro já reflete o reajuste.

O salário mínimo representa o valor mais baixo que um trabalhador pode receber mensalmente ao exercer atividade remunerada e serve como base para o cálculo de benefícios previdenciários, trabalhistas e assistenciais do governo federal.