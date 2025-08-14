Saque-aniversário do FGTS 2025: veja o calendário completo de liberação

Na forma tradicional (saque-rescisão), quem é desligado sem justa causa pode sacar todo o saldo, incluindo a multa de 40%, quando aplicável.

O saque-aniversário é liberado no primeiro dia útil do mês de aniversário e fica disponível por 60 dias.

Como aderir à modalidade?

A participação é opcional e pode ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. É necessário indicar uma conta bancária para recebimento. Quando o pedido é feito no mês de aniversário, a liberação ocorre em até 5 dias úteis, segundo a Caixa.

O aplicativo também permite solicitar o retorno ao saque-rescisão, desde que não haja antecipação contratada. A mudança só vale a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

Qual é o valor liberado?

O montante é calculado conforme uma alíquota progressiva que vai de 5% a 50% do saldo total, somada a uma parcela adicional variável.