Influenciadores são alavanca mais rápida para um negócio, diz especialista

Do grande ao pequeno empreendedor, o marketing de influência tem espaço para todos, diz o fundador da Spark, Rafael Coca, no "Divã de CNPJ". Formado em marketing, ele trabalha com grandes campanhas para marcas que usam a imagem de influenciadores há mais de 10 anos, desde que abriu a agência.

Os produtores de conteúdo e as redes sociais são o lugar onde tem a alavanca mais rápida de crescimento dos empreendedores, então não tem como pensar hoje um negócio sem pensar como as redes sociais e os influenciadores vão participar disso. Rafael Coca

Para além da presença da empresa nas redes sociais, Coca observa que toda marca tem um rosto, que representa aquele espaço e cria um campo de identificação maior entre a marca e os seus consumidores, que associam o produto ou o serviço ao estilo de vida e hábitos do influenciador.