4º lote de restituição do IRPF: veja quando serpa nova rodada de pagamentos

Quem não foi contemplado com a restituição no terceiro lote do Imposto de Renda 2025 poderá verificar se está entre os beneficiados do próximo grupo a partir de 22 de agosto. Nesse dia, a Receita Federal divulgará a lista de contribuintes incluídos no quarto lote, cujo depósito está previsto para 29 de agosto.

Calendário de pagamentos da restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (já pago)

3º lote: 31 de julho (já pago)

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro a restituição do IR?

A prioridade é dada aos contribuintes idosos, especialmente aqueles com 80 anos ou mais. Depois, o pagamento é destinado a pessoas com 60 anos ou mais, além de pessoas com deficiência ou doenças graves. Segundo a Receita Federal, em caso de empate nos critérios, quem entregou a declaração mais cedo tem preferência.