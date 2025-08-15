Calendário de pagamentos do Auxílio Gás: veja data do repasse em agosto

O valor pago equivale a 100% do preço médio nacional de um botijão de 13 kg, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, cada família recebeu R$ 108.

Para ter direito, a renda mensal por pessoa do núcleo familiar deve ser de até meio salário mínimo. Beneficiários do Bolsa Família e de outros programas sociais também estão entre os contemplados.

O crédito é feito em contas bancárias comuns ou digitais. Caso o beneficiário não possua conta ativa, a Caixa Econômica Federal abre automaticamente uma poupança digital. O saque pode ser realizado em até 120 dias após o depósito.