Próximo pagamento do Bolsa Família: veja data de depósito em agosto

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de agosto já têm data definida, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário segue o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) presente no cartão dos beneficiários (veja as datas abaixo).

As parcelas são liberadas nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A única exceção ocorre em dezembro, quando o pagamento é antecipado para ser concluído até o dia 10, antes do Natal.