Tarifaço: Indústria fará nova missão aos EUA e quer propor mais exceções

O objetivo principal é estabelecer uma agenda com empresas compradoras americanas para entender o impacto das tarifas e o que elas estão planejando de estratégia de engajamento para conscientizar autoridades americanas de que essas tarifas não fazem sentido.

Frederico Lamego, superintendente de Relações Internacionais da CNI

Uma das metas da missão é encaminhar uma lista ampliada de exceções à taxação extra. Dentre os produtos que estão taxados em 50% (taxa de 10%, mais a tarifa extra de 40%) e que podem ser candidatos a entrar numa nova lista de exceções estão café, carne, madeira e equipamentos de construção civil. Atualmente, a lista de exceções ao tarifaço consta de 694 itens.

Encontros com governo e congressistas americanos são considerados. A missão ainda está em planejamento, mas "é bem possível" que ela inclua encontros com o governo e congressistas americanos, disse Lamego.

CNI contratou escritórios nos EUA. A missão a Washington está sendo desenhada com auxílio de um escritório de lobby contratado pela CNI para tentar convencer o governo americano a reverter a taxação. A entidade também contratou um escritório de advocacia para atuar no processo junto ao USTR (Escritório da Representação Comercial dos EUA), órgão que investiga práticas comerciais que supostamente prejudicam empresas americanas.

Resposta a investigação

Em outra frente de atuação, a CNI vai apresentar uma resposta ao processo que investiga o Brasil nos EUA. A documentação será entregue na segunda-feira (18), no âmbito da investigação sobre o Brasil em curso no USTR.