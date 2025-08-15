Dólar cai a R$ 5,39, e Bolsa fica estável com dados dos EUA e Trump no foco

A moeda norte-americana é influenciada hoje pela divulgação de novos dados econômicos dos EUA, entre eles, o varejo. As vendas no setor subiram 0,5% em julho ante junho, para US$ 726,3 bilhões, segundo dados do Departamento do Comércio do país. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1% das vendas no mês passado. Esse dado é relevante por refletir o comportamento do consumo das famílias, responsável por cerca de dois terços do PIB americano.

O crescimento foi relativamente disseminado entre os setores, com destaque para automóveis e peças. Por outro lado, houve recuo em materiais de construção e nas vendas de itens diversos, após fortes altas em maio e junho. O desempenho positivo de julho, somado às revisões, sugere a continuidade de um consumo moderado no terceiro trimestre, acima de 1% anualizado, embora ainda aquém da média observada nos últimos anos.

Andressa Durão, economista do ASA

O índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, também saltou. O indicador passou para 11,9 em agosto, ante 5,5 em julho, segundo pesquisa divulgada pela distrital do Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano) em Nova York. Complementando o panorama da indústria, o Fed também divulgou que o índice de produção industrial caiu 0,1% após o aumento em junho. O número de julho ficou abaixo das expectativas dos analistas, que esperavam certa estabilidade.

Esses indicadores são chamados de "leading indicators" porque ajudam a prever o ritmo da economia e o que pode acontecer nos próximos meses. O banco central dos EUA acompanha de perto esses números para decidir sobre as taxas de juros.

Ibovespa abriu as negociações em queda, mas vem diminuindo ritmo de perdas, aproximando-se da estabilidade. Às 11h46, o principal índice acionário da Bolsa de Valores registrava tímido avanço de 0,05%, aos 136.428 pontos. Na primeira hora de negociação o índice chegou a cair mais de 0,30%, voltando ao patamar de 135 mil pontos.

No cenário doméstico, mesmo após balanço ruim do Banco do Brasil (BBAS3), ações da companhia se recuperam. O Banco do Brasil reportou ontem lucro líquido ajustado de R$ 3,784 bilhões no segundo trimestre, tombo de 60% ano a ano, novamente pressionado pelo agronegócio. A instituição também estimou um lucro menor para o ano e cortou o percentual do resultado a ser distribuído a acionistas. Na abertura, os papéis da instituição caíram 1,61%, mas viraram e registram alta de 2,21%, às 11h46.