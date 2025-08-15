Correios alertam para golpe com anúncios falsos de vagas de emprego

Os Correios emitiram uma nota oficial para desmentir anúncios em seu nome que prometem vagas de emprego e exigem dados pessoais e pagamento de uma taxa.

O que aconteceu

Os anúncios imitam a marca dos Correios e oferecem vagas com salários de até R$ 3.200, além de vale-alimentação e plano de saúde. O anunciante utiliza uma foto de perfil semelhante a uma bandeira do Brasil, além da logomarca dos Correios.

O conteúdo tem circulado como anúncio patrocinado em redes como Instagram e Facebook. Ele direciona para sites falsos que imitam páginas oficiais do governo, solicitando das vítimas informações pessoais, como nome, endereço, telefone e e-mail, além de um pagamento de R$ 83,44 para inscrição.