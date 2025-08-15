INSS: 613 mil ainda não pediram ressarcimento de descontos indevidos

O Governo Federal informou que 613 mil aposentados e pensionistas ainda não se manifestaram para a adesão ao acordo do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O que aconteceu

O INSS faz um alerta para que os aposentados e pensionistas que já têm direito ao ressarcimento de descontos indevidos façam a adesão ao acordo para receber o dinheiro de volta. O objetivo é garantir que todos os beneficiários vítimas da fraude possam receber o pagamento integral, corrigido pela inflação (IPCA), diretamente na conta onde recebem o benefício.

Até agora, 1.837.255 beneficiários já aderiram ao acordo, o que significa 75% dos que têm direito, e 99% deles terão recebido os valores até a próxima segunda-feira, dia 18. O processo é simples, gratuito e sem burocracia.