Vale mais a pena o Pix parcelado ou parcelar no cartão de crédito? Confira

O Banco Central só deve lançar oficialmente o Pix parcelado em setembro, mas a funcionalidade já vem sendo oferecida por alguns bancos. Como o Pix comum não tem custo, muitos clientes estão se confundindo e usando o Pix parcelado como se também fosse totalmente gratuito. Na verdade, trata-se de um produto de crédito, com incidência de taxas e juros.

Entenda a seguir como o Pix parcelado funciona e se vale mais a pena usar essa ferramenta ou o parcelamento no cartão de crédito.

O que é o Pix parcelado

O Pix parcelado funciona como um empréstimo pessoal. Na hora em que o cliente abre o aplicativo do seu banco para fazer qualquer pagamento pelo Pix, as instituições financeiras que estão oferecendo a modalidade do parcelamento apresentam também essa opção, com o número de prestações em que o valor será quitado, juros e demais custos. O montante contratado é transferido instantaneamente para o destinatário, e as parcelas são descontadas da conta corrente do cliente todo mês.