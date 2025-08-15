Caixa faz hoje último pagamento do PIS no ano; veja quem recebe

A Caixa fará hoje o último pagamento do PIS no ano. Quem faz aniversário em novembro e dezembro receberá o abono salarial nesta última rodada de depósitos.

Quem tem direito ao abono?

Para ser elegível ao abono, é necessário ter trabalhado com carteira assinada — seja na iniciativa privada ou como servidor público — por pelo menos 30 dias durante o ano de 2023. Além disso, o trabalhador deve ter recebido uma média mensal de até dois salários mínimos (equivalente a R$ 2.640,00) naquele período, e estar cadastrado no programa PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

As informações sobre o vínculo empregatício precisam ter sido enviadas corretamente pelo empregador, seja por meio da RAIS (com prazo até 15 de maio de 2024) ou pelo sistema eSocial (com prazo até 19 de agosto de 2024), conforme o tipo de contrato.