Pagamentos do INSS de agosto: veja calendário com datas de depósito

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial dos pagamentos referentes ao mês de agosto de 2025. Os depósitos seguirão a numeração final do benefício (desconsiderando o dígito após o traço), mantendo o sistema já adotado para assegurar maior organização e agilidade no processo de pagamento.

O que aconteceu

Para os beneficiários que recebem até um salário mínimo, os valores serão liberados entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já aqueles que têm benefícios superiores ao piso salarial terão os créditos efetuados entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de pagamentos mensalmente, sendo aproximadamente 28,2 milhões destinados a pessoas com rendimento até o salário mínimo, enquanto cerca de 12,3 milhões correspondem a segurados com valores acima desse limite.