Tarifaço não freia escalada do real, e dólar já caiu 12% neste ano

O real passa ileso dos primeiros impactos do tarifaço e dos riscos fiscais elevados. Mesmo diante das adversidades, a cotação do dólar ficou abaixo de R$ 5,40 pela primeira vez em mais de um ano. Tal movimento amplia para mais de 12,5% a queda da divisa norte-americana ante a brasileira no acumulado de 2025.
O que aconteceu
Real vem se valorizando de forma sustentada. A movimentação dos últimos dias faz a moeda dos EUA acumular queda superior a 12,5% em 2025. A variação negativa do período retirou a divisa dos patamares nominais mais elevados da história, registrados ao final do ano passado. Somente neste mês de agosto, a baixa do dólar soma mais de 3%. Nesta sexta-feira, a moeda fechou a R$ 5,398.
Avanço do real é atribuído à elevação dos juros. O aumento da taxa Selic a 15% ao ano, o maior patamar desde julho de 2006, é citado como estímulo para o ganho de força da moeda nacional. Diante do cenário, os estrangeiros investem na economia brasileira em busca de retornos mais expressivos e contribuem para a valorização do real. "[A Selic] é o único fator que atrai os investidores para o Brasil", avalia Mônica Araújo, economista-chefe da InvestSmart XP.
A taxa de juros a 15% ao ano tem sido muito benéfica para o investidor de fora. Ele traz esse recurso para cá e tem um juro real muito grande acima da inflação.
Danilo Coelho, economista
Real ganha força mesmo após o tarifaço. A sobretaxa adicional de 40% sobre as exportações brasileiras, que entrou em vigor na semana passada, não resultou na valorização do dólar ante o real, apesar de teoricamente levar a uma menor entrada de dólares na economia. Desde o último dia 6, a moeda dos EUA caiu quase 2% e voltou a ser negociada abaixo de R$ 5,40 após 14 meses.
Fuga dos investimentos em breve não é descartada. O economista Danilo Coelho observa que os recursos alocados no Brasil devido à alta dos juros não representam aporte de longo prazo, a exemplo de projetos de infraestrutura. "É um capital que a gente consegue contar como sendo algo que conseguiria manter o patamar do dólar da forma que ele está atualmente", analisa ele.
Cenário doméstico não é aliado da moeda nacional. A percepção considera os recentes problemas com as contas públicas e dificuldade de cumprir a meta de zerar o déficit fiscal neste ano. "Não conseguimos identificar nenhum movimento estrutural [que explique a alta do real], diante das contas públicas e do crescimento do Brasil para atrair os investidores", afirma Araújo.
Moeda dos EUA também cai ante outras moedas. O Índice DYX, que mede a variação do dólar em relação a outras seis divisas fortes, tem variação negativa de 9,44% no acumulado de 2025 até ontem (14). No período, o indicador passou de 108,49 para 98,25 pontos e apresenta queda inferior à registrada na comparação com o real. O movimento também se reflete nos mercados emergentes. "Quando o investidor estrangeiro vai comprar emergentes, ele compra a cesta e não fica restrito especificamente ao Brasil", diz Coelho.
Políticas de Donald Trump estimulam o cenário. Araújo avalia a desvalorização do dólar como parte da estratégia comercial planejada pelo presidente norte-americano. "Esse movimento favorece o objetivo dele [Trump], de reduzir o déficit comercial [dos EUA com os parceiros bilaterais]", destaca ela.
É hora de comprar?
A pergunta que atormenta viajantes não tem uma resposta cravada. O primeiro ponto levantado envolve a avaliação do momento planejado para o embarque. As recomendações consideram que a distância até a viagem permite um planejamento maior para a compra da moeda.
Especialistas recomendam que as compras sejam feitas em etapas. "É muito importante que qualquer negociação com dólar seja feita paulatinamente, porque é muito difícil acertar o timing específico do dólar, impactado por inúmeras variáveis", alerta Araújo.
Trajetória das taxas de juros do Brasil e dos EUA merece atenção. A possibilidade de o Banco Central dos Estados Unidos dar início aos cortes dos juros em setembro abre caminho favorável para a atração de mais investimentos ao Brasil e, consequentemente, novas reduções do dólar. Por outro lado, eventuais reduções da Selic têm o efeito oposto.
Há a expectativa de que, em algum momento do segundo semestre, o Fed [Federal Reserve, BC dos EUA] comece a cortar as taxas de juros, enfraquecendo a rentabilidade de investimentos nos Estados Unidos e reforçando, consequentemente, esse redirecionamento para outros mercados.
Mônica Araújo, economista-chefe da InvestSmart XP
Se houver a expectativa de redução de juros ao longo desse semestre ou até uma pressão um pouco maior por parte do governo em cima do Banco Central, principalmente devido às eleições no próximo ano, isso pode acabar gerando um certo temor nos investidores e uma saída de capital.
Danilo Coelho, economista
