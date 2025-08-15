Tarifaço não freia escalada do real, e dólar já caiu 12% neste ano

A taxa de juros a 15% ao ano tem sido muito benéfica para o investidor de fora. Ele traz esse recurso para cá e tem um juro real muito grande acima da inflação.

Danilo Coelho, economista

Real ganha força mesmo após o tarifaço. A sobretaxa adicional de 40% sobre as exportações brasileiras, que entrou em vigor na semana passada, não resultou na valorização do dólar ante o real, apesar de teoricamente levar a uma menor entrada de dólares na economia. Desde o último dia 6, a moeda dos EUA caiu quase 2% e voltou a ser negociada abaixo de R$ 5,40 após 14 meses.

Fuga dos investimentos em breve não é descartada. O economista Danilo Coelho observa que os recursos alocados no Brasil devido à alta dos juros não representam aporte de longo prazo, a exemplo de projetos de infraestrutura. "É um capital que a gente consegue contar como sendo algo que conseguiria manter o patamar do dólar da forma que ele está atualmente", analisa ele.

Cenário doméstico não é aliado da moeda nacional. A percepção considera os recentes problemas com as contas públicas e dificuldade de cumprir a meta de zerar o déficit fiscal neste ano. "Não conseguimos identificar nenhum movimento estrutural [que explique a alta do real], diante das contas públicas e do crescimento do Brasil para atrair os investidores", afirma Araújo.

Moeda dos EUA também cai ante outras moedas. O Índice DYX, que mede a variação do dólar em relação a outras seis divisas fortes, tem variação negativa de 9,44% no acumulado de 2025 até ontem (14). No período, o indicador passou de 108,49 para 98,25 pontos e apresenta queda inferior à registrada na comparação com o real. O movimento também se reflete nos mercados emergentes. "Quando o investidor estrangeiro vai comprar emergentes, ele compra a cesta e não fica restrito especificamente ao Brasil", diz Coelho.

Políticas de Donald Trump estimulam o cenário. Araújo avalia a desvalorização do dólar como parte da estratégia comercial planejada pelo presidente norte-americano. "Esse movimento favorece o objetivo dele [Trump], de reduzir o déficit comercial [dos EUA com os parceiros bilaterais]", destaca ela.