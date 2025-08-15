Rushkoff: 'A IA vai acabar com os empregos: E se isso for uma boa notícia?'

A convite da Cadastra, Rushkoff é um dos convidados do Kes Summit 2025, evento que acontece na semana que vem, na Bahia. Por lá, cerca de 250 executivos e executivas também terão debates com nomes como Matt Klein, head de foresight no Reddit, e Anab Jain, futurista e cofundadora da Superflux.

A reportagem de UOL Mídia e Marketing conversou, de forma exclusiva, com Rushkoff. Confira:

Há quase 15 anos, você sugeriu um 'conjunto de regras' para nos ajudar a sobreviver à era da tecnologia. Elas ainda são válidas ou já sucumbimos às ferramentas?

Escrevi um conjunto do que chamei de 'dez mandamentos' para a era digital. Hoje, por serem tecnologias autônomas, esses meros mandamentos não são suficientes para nós, humanos. Precisamos resgatar nossa própria autonomia diante de um mundo programado.

Os comandos que ofereci naquela época são ainda mais relevantes hoje em dia. Quando publiquei o livro Programe ou Seja Programado, as pessoas ainda não entendiam que a tecnologia caminharia nessa direção. Elas entendiam apenas que os computadores eram importantes e que as redes sociais faziam seus filhos agirem de forma estranha.

Não fazia sentido, ainda, entender que estamos interagindo com máquinas que mudam suas táticas com base no que funciona e que desenvolvem novas técnicas por conta própria. Esse é o conceito central do meu trabalho.