Salário mínimo em 2025: saiba qual é o valor atual do piso brasileiro

O valor atualizado do salário mínimo nacional, fixado em R$ 1.518,00, começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores pela primeira vez no mês de fevereiro.

O que aconteceu

O motivo para o pagamento ocorrer apenas agora, mesmo com o reajuste em vigor desde janeiro, está no fato de que os vencimentos são pagos no mês subsequente ao período trabalhado. Dessa forma, a correção passa a aparecer no contracheque apenas neste mês.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que um trabalhador pode receber por mês ao desempenhar atividade remunerada, servindo também como base para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas concedidos pelo governo federal.