Saque-aniversário do FGTS 2025: veja todas as datas de liberação

No formato tradicional do saque-rescisão, o trabalhador dispensado sem justa causa tem direito a retirar todo o saldo do FGTS, incluindo a multa de 40% quando aplicável.

No saque-aniversário, o valor é liberado no primeiro dia útil do mês de nascimento do beneficiário e fica disponível por até 60 dias.

Como aderir à modalidade

A adesão é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou pelo site do FGTS. É necessário informar uma conta bancária para o depósito. Caso o pedido seja realizado dentro do mês de aniversário, o pagamento será creditado em até cinco dias úteis, conforme a Caixa Econômica Federal.

O aplicativo também permite solicitar o retorno ao saque-rescisão, desde que não haja antecipação contratada. Porém, a mudança só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após o pedido.

Cálculo do valor

O montante liberado no saque-aniversário é definido por uma alíquota de 5% a 50% sobre a soma de todos os saldos do FGTS, acrescida de uma parcela adicional, que varia conforme o valor disponível.