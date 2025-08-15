SC é o estado com menor taxa de 'desalentados' do Brasil; Maranhão lidera

Santa Catarina é o estado do Brasil com a menor taxa de desalentados do Brasil, apenas 0,3%, contra 9,3% do Maranhão, estado que lidera a estatística. Os números são do IBGE e medem o número de pessoas que gostariam de trabalhar, mas desistiram de procurar emprego.

O que aconteceu

O índice de desalentados é referente ao segundo trimestre de 2025. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, divulgada hoje.

O percentual de desalentados do país no segundo trimestre de 2025 foi de 2,5%. Maranhão (9,3%), Piauí (7,1%) e Alagoas (6,9%) reúnem os maiores percentuais de desalentados, enquanto os menores estão em Santa Catarina (0,3%) e Mato Grosso do Sul (0,8%). A seguir, aparecem Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo, todos com 0,9%.