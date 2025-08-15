Alvos do 'tarifaço' têm mais de 90% das exportações direcionadas aos EUA

Concentração é entrave até mesmo para os contratos já firmados. Fernando Sette Junior, economista e professor de relações internacionais, afirma que o cenário reduz as margens de lucro e pode inviabilizar vendas já firmadas. "A logística, a adequação regulatória e a renegociação contratual geram custos adicionais", avalia ele.

Relação das tarifas adicionais conta com quase 700 exceções. A cobrança inicialmente estabelecida em 10% foi limitada a 694 produtos nacionais, como a celulose, as castanhas, os produtos de aviação e o suco de laranja. Segundo a Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), 43,4% das exportações brasileiras aos EUA foram poupadas. Os demais setores foram taxados em 50%.

Entre os mais dependentes, aeronaves se livraram da taxa extra. O setor tem os Estados Unidos como principal parceiro, com 91% das exportações destinadas àquele mercado. Os produtos, que aparecem entre as exceções, respondem por 2,76% do total das vendas nacionais aos EUA, segundo o levantamento.

Dependência dos EUA dificulta a abertura de novos mercados. A concentração das vendas de alguns produtos complica a diversificação das parcerias comerciais. "Não há alternativas imediatas de destino com o mesmo porte de compra dos Estados Unidos", diz Sette. Lia Valls, pesquisadora associada do Ibre (Instituto Brasileiro de Economia, ligado à FGV), observa que o ingresso em novos países é ainda mais difícil para os exportadores de menor porte.

Para algumas empresas deve ser possível diversificar mercados. Para as pequenas, especialmente, é muito difícil. No comércio exterior, não é tão simples você entrar em um novo mercado. Existem as certificações de qualidade e você tem que conquistar a confiança de um novo cliente. Não é um processo assim tão rápido.

Lia Valls, pesquisadora do Ibre/FGV

Socorro do governo

Governo assinou Medida Provisória para auxiliar exportadores afetados pelo "tarifaço" Imagem: Ricardo Stuckert/PR

Plano de contingência é visto como positivo, mas insuficiente. Os especialistas em comércio exterior avaliam que as medidas apresentadas para socorrer os exportadores têm caráter temporário e não beneficiam igualmente todos os setores. "É uma medida de alívio. Precisamos ver como ela vai efetivamente ser operacionalizada", afirma Valls. "O pacote anunciado pelo governo tem caráter parcial e setorial", complementa Sette.