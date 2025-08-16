Brasileiro que viveu nas ruas do ABC vira referência mundial em IA

"Ele foi a pessoa que me criou. Um verdadeiro pai para mim", lembra Evandro Barros. "Passamos a ter uma casa, mas, como as condições de vida eram muito modestas, mudávamos constantemente", relatou. Numa dessas mudanças, sua família foi parar em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde o padrasto chegou a trabalhar como cortador de cana para as usinas da região.

Educação muda a vida

A radical mudança de vida nestes anos, conta Barros, aconteceu por conta da educação. "Apesar de nenhum dos meus pais terem estudo, eles me incentivaram muito a me dedicar na escola. Sempre tive bastante facilidade de aprendizagem e era um assíduo frequentador de bibliotecas", comenta o empresário, que hoje vive na região de Toronto, no Canadá.

Barros concluiu o atual Ensino Médio na Escola Estadual Joaquim Batista, em Jaboticabal, e em seguida conseguiu ingressar no curso de História na Unesp, em Assis (SP). A universidade era pública e portanto gratuita, mas mesmo assim exigia sacrifícios — como estar a quatro horas de viagem da casa da família.

Para conseguir se sustentar, fez valer pela primeira vez seu talento empreendedor: autodidata no violão, Barros abriu uma escola de música em sua nova cidade, onde chegou a ter mais de 30 alunos. Para complementar a renda, nos fins de semana ele tocava em bares, bailes, aniversários e festas de casamento. "Cheguei a tocar até nas bandas de apoio de duplas sertanejas."

Depois de se formar, em 1998, Barros conseguiu uma bolsa para estudar Arranjo Musical no Bradford College, no Reino Unido. Chegou lá em um momento tenso: 12 de setembro de 2001, um dia após o atentado às Torres Gêmeas nos EUA, quando todas as empresas aéreas e países no mundo estavam eriçados com receio de ataques terroristas. Na Inglaterra, também se virou, trabalhando em hotéis para pagar a moradia na universidade. "O curso durou um ano e eu não comprava nem uma Coca-Cola na rua para poder me bancar", relembra.