CEO da Chilli Beans nega motivação política para evitar dólar com a China

Caito Maia, CEO da Chilli Beans, disse que a decisão da empresa de suspender o uso do dólar em negociações com fornecedores chineses é apenas comercial e não teve motivações políticas.

O que aconteceu

Maia afirmou que viu uma oportunidade de negócio. "Gostaria de deixar muito claro que foi uma decisão absolutamente comercial. A gente viu uma oportunidade de reduzir o custo de importação. Um produto como esse [mostra os óculos], por exemplo, ia sair mais caro. Um produto como esse ia diminuir a margem, e a gente ia ter que repassar isso para o consumidor, gerando inflação", diz, em vídeo publicado nas redes sociais.

CEO negou que a decisão tenha motivação política. "Não leve em momento algum para o lado político, e, sim, para o lado comercial. Meu velho, meu guerreiro, minha guerreira, olhe para o seu negócio. Não gaste energia com o que está fora. Gaste energia com o que está na sua mão", explicou.