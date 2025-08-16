Alckmin pede 'resposta rápida' do Congresso para aprovar pacote do tarifaço

Na constituinte, estabelecemos o princípio da medida provisória. O governo fez uma parte da legislação por MP e uma parte por projeto de lei complementar. Tenho certeza que vai ser rapidamente analisada e votada pelo Congresso. Geraldo Alckmin

Crédito para empresas

A Medida Provisória Brasil Soberano, assinada pelo presidente Lula (PT), libera crédito para exportadores. A medida também amplia o Reintegra e estabelece a compra governamental de produtos que não forem embarcados para os Estados Unidos. As alternativas buscam socorrer setores econômicos afetados pelo "tarifaço". As medidas já passam a valer após a publicação no Diário Oficial.

MP libera R$ 30 bilhões em crédito para as empresas. A decisão é voltada para socorrer, principalmente, os pequenos exportadores. Lula afirma que o montante "é só o começo" e poderá ser ampliado, caso fique comprovada a insuficiência para estancar parte das perdas causadas devido ao tarifaço. Essas linhas de crédito não afetam o cumprimento da meta fiscal do ano.

O valor virá do FGE (Fundo Garantidor de Exportação), por intermédio do Banco do Brasil e do BNDES. Os recursos serão usados como funding para concessão de crédito permitindo taxas acessíveis.

O crédito será liberado por ordem de prioridade. Entre os critérios, estão a dependência do faturamento em relação às exportações para os EUA; tipo de produto e porte de empresa. Serão priorizados os mais afetados. As pequenas e médias empresas também poderão recorrer a fundos garantidores para acessar o crédito.