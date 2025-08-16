Da Europa à África, Lula vai ligar para aliados que compram pouco do Brasil

O último tratado importante entre ambos foi em 2022. O Acordo para Evitar a Dupla Tributação quer impedir que empresas e pessoas sejam tributadas pela mesma renda nos dois países. Até hoje, porém, o acordo não foi ratificado pelos Parlamentos. "O Reino Unido não é um dos maiores importadores de produtos brasileiros, mas tem um peso geopolítico importante por ser aliado histórico dos EUA", diz Jorge Ferreira dos Santos Filho, professor de economia da ESPM, em São Paulo.

França

Apesar da troca pública de afagos entre Lula e o presidente Macron, o Brasil vende pouco e compra muito. A França ocupa o oitavo lugar entre os países dos quais o Brasil mais importa, mas é apenas o 29º entre os compradores de produtos brasileiros: recebeu US$ 3 bilhões em importações, mas exportou US$ 6,2 bilhões ao Brasil. Enquanto o exportador nacional vendeu farelo de soja e farinhas para alimentar animais, os franceses exportaram máquinas e motores não elétricos.

Apesar da proximidade entre Lula e Macron, transações comerciais entre Brasil e França são tímidas Imagem: Reprodução/Twitter

Em junho, Lula reclamou das trocas comerciais entre eles, de US$ 9,2 bi. "É muito baixo. O Brasil com o Vietnã já tem US$ 13 bilhões (...). Nos próximos dez anos vamos chegar a US$ 20 bilhões", disse ele durante um fórum econômico para 500 empresário em Paris.

No final do encontro, Lula recebeu uma promessa de R$ 100 bilhões em investimentos franceses. O valor seria diluído ao longo de cinco anos, a partir de 2026. "A França também não está no topo de parceiros, mas é a principal influência nas negociações do acordo Mercosul-União Europeia", diz Santos Filho.