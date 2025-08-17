Ganhos financeiros da família Trump disparam com Donald na presidência

Rede social e criptomoedas são novos destaques

Desde 2024, negócios com criptoativos e tokens geraram US$ 1,068 bilhão à família. Donald e sua esposa, Melania, lançaram moedas digitais com os próprios nomes no ano passado.

Participação do presidente na empresa Trump Media é avaliada em US$ 25 milhões. A companhia de telecomunicações é dona da rede social Truth Social e existe desde 2021.

Conversão de capital da empresa em dinheiro e bitcoin tem potencial de US$ 1,3 bilhão. A Trump Media entrou neste ano no mercado de mineração de bitcoins.

US$ 270 milhões com hotéis e condomínios

Resort de Mar-a-Lago teve receita de US$ 50 milhões em 2024. Isso é cinco vezes mais do que essa propriedade da Flórida faturou em 2014. Estima-se que o lucro líquido do investimento tenha sido de pelo menos US$ 125 milhões em 10 anos. O local já recebeu chefes de Estado e magnatas do mundo todo.