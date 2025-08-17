IA revoluciona a rotina dos advogados, mas também fecha portas

Sócio em um pequeno escritório no Recife, Rodolfo Almeida Oliveira conta que já sente os impactos da IA em suas atividades de advogado especializado em direito imobiliário. "Sei de advogado que está cobrando menos da metade do preço de tabela da OAB para fazer um contato de venda ou locação, porque o cliente já chega com o contrato pronto feito pelo ChatGPT e diz que não precisa pagar tanto." Apesar disso, Oliveira vê um futuro de oportunidades com a chegada da ferramenta. "Sou otimista, mas também sou realista: com a IA, se vamos ter de cobrar mais barato, por outro lado aumenta a produtividade. Hoje levo até 24 horas para fazer o que antes fazia em uma semana", comenta Oliveira, cujo escritório tem um faturamento líquido mensal de aproximadamente R$ 12 mil por advogado. O escritório tem cinco profissionais.

O advogado Rodolfo Almeida Oliveira, de Recife Imagem: Divulgação

Mas há casos também em que a tecnologia sopra a favor também dos pequenos. É o caso de André Menescal, que abriu há dez meses um escritório especializado em representar planos de saúde e já conta com 140 advogados sob seu comando. Com 11 sócios, o escritório de Menescal projeta faturar R$ 25 milhões este ano, com mais de 40 mil ações em carteira. Num campo em que os temas das ações se repetem com incrível regularidade, a banca usa as ferramentas Corejur, ChatGPT Enterprise e Gemini para auxiliar seus clientes.

Menescal não chegou a demitir advogados por conta da automação dos processos, mas deixou de contratar substitutos quando alguém deixa a banca - o que representa 10% a 20% do total de profissionais por ano. Para atingir esse grau de eficiência, o escritório investiu cerca de R$ 1 milhão para contratar técnicos de TI, desenvolver ferramentas customizadas e treinar os profissionais para usarem a IA.

"A inteligência artificial vai gerar novas oportunidades, especialmente na área de litígios e na análise preditiva [prever os resultados das ações judiciais]", comenta. "Mas, sim, já ouvi donos de escritórios falando que iriam demitir por conta da IA, pois, se a IA tá pousando avião sozinha, porque não poderia fazer a análise de um contrato de aluguel sem a participação de um advogado?"

O advogado 3.0

A consultora de RH Rosa Bernhoeft, da Alba Consultoria, que atua com alguns dos maiores escritórios do Brasil, reluta em admitir que vagas para advogados serão cortadas no mercado de trabalho. Mas reconhece que os profissionais contratados daqui para frente precisarão ter outro perfil. "Terão vantagem competitiva os que se tornarem mais estratégicos e os que se concentrarem em negociação com clientes, mediação e análises mais complexas."