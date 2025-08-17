Após tarifaço, Índia ameaça trocar caça americano F-35 por modelo russo

Depois de ter a importação de seus produtos sobretaxados pelos Estados Unidos em 50%, assim como o Brasil, a Índia se juntou à Espanha e comunicou oficialmente ao governo americano sua decisão de não comprar o caça americano F-35, de quinta geração. Agora a Índia vai decidir se aceita a oferta da Rússia de produzir em território indiano a versão atualizada do Sukhoi Su-57 "Felon", a versão russa de quinta geração.

O que aconteceu

O governo indiano comunicou os EUA sobre a desistência no começo do mês. O anúncio ocorreu logo depois de o presidente americano, Donald Trump, dobrar as tarifas de 25% contra Nova Déli porque ela é "uma das maiores compradoras de petróleo russo", e financiaria indiretamente a guerra na Ucrânia. Em sua rede social, Trump também justificou que "eles sempre compraram a grande maioria de seus equipamentos militares da Rússia".

Trump ofereceu o F-35 ao primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em fevereiro. Os países trataram da cooperação militar em visita de Modi à Casa Branca.