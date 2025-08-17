Termo 'influenciador' é pequeno para tamanho do mercado, diz especialista

Os produtores de conteúdo e as redes sociais são o lugar onde tem a alavanca mais rápida de crescimento dos empreendedores, então não tem como pensar hoje um negócio sem pensar como as redes sociais e os influenciadores vão participar disso. Rafael Coca

Para além da presença da empresa nas redes sociais, Coca observa que toda marca tem um rosto, que representa aquele espaço e cria um campo de identificação maior entre a marca e os seus consumidores, que associam o produto ou o serviço ao estilo de vida e hábitos do influenciador.

É por isso que até executivos investem na produção de conteúdo nas suas redes sociais com um posicionamento profissional.

Ou [a empresa] vai ganhar rosto através dos influenciadores com os quais ela está se conectando ou vamos ver esse movimento recente que são os executivos ou o fundador da empresa virar a persona pública. Rafael Coca

Um exemplo para Coca é o caso do fundador da XP Investimentos, Guilherme Benchimol, que preside a empresa e, além do cargo de gestão, criou uma presença digital de influenciadores do próprio negócio.

Da mesma maneira que os influenciadores precisam adaptar seus conteúdos às tendências e aos algoritmos das plataformas, a flexibilidade das marcas para novas formas de comunicar também faz parte do mercado de influência. Para Rafael Coca, da Spark, não existe fórmula pronta.