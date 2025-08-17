Usinas de etanol apostam no milho para ampliar produção no Brasil

Na visão dele, não há necessariamente uma competição entre o milho que vai para a mesa e aquele que entra no tanque do carro. "A combinação de tecnologia, ganhos de produtividade e o cultivo de múltiplas safras cria sinergias entre a produção de biocombustíveis e a segurança alimentar, favorecendo o uso mais eficiente da terra e contribuindo para o aumento da oferta de alimentos."

Um estudo de pesquisadores do Centro Universitário do Vale do Ipojuca (PE) publicado em 2023 na revista "Engineering Sciences" concluiu que o etanol de milho pode efetivamente concorrer com outros cultivos alimentícios e reduzir a oferta do produto para alimentação humana ou animal. No entanto, esse efeito é parcialmente compensado pelo barateamento da produção animal com o uso do grão seco de destilaria (DDG, na sigla em inglês), um subproduto do etanol que tem alta concentração proteica e serve como matéria-prima para rações.

O estudo também recomenda investimentos públicos e privados para desenvolver tecnologias que minimizem o impacto ambiental desse cultivo — com uso intensivo de fertilizantes e pesticidas —, já que o potencial do etanol como combustível limpo e renovável pode ser compensador nessa balança.

"A produção de etanol de cana-de-açúcar apresenta maior eficiência energética e menor impacto ambiental quando comparada ao etanol de milho. No entanto, o etanol de milho possui vantagens em relação ao etanol de cana-de-açúcar, na área da logística e na disponibilidade em determinadas regiões", escrevem os autores, citando estudos anteriores nessa área.

Milharais em expansão

Segundo a Unica, o cultivo sucroalcooleiro está limitado a seis estados do país, que detêm 90% da produção, enquanto milho está em crescimento e já ocupa outras áreas em todo o país. O milho gera também subprodutos de alto valor, como o DDG e o óleo de milho, que serve como base para a fabricação de biodiesel ou para consumo humano.