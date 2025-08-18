6 pontos para entender a fraude do débito automático contra aposentados

1. O Banco Central flexibilizou as regras do débito automático em 2021. Antes, para fazer um débito automático, os bancos precisavam da autorização do cliente. Com a mudança, o BC retirou essa obrigação dos bancos quando a cobrança viesse de outra empresa financeira autorizada a funcionar pelo órgão.



2. Ações judiciais contra cobranças indevidas explodiram depois da mudança. Levantamento do Escavador, a pedido do UOL, identificou 128 mil processos contra seis grupos -- que envolvem clubes de benefício, uma seguradora e empresas financeiras de pequeno porte -- acusados por aposentados de fazerem débitos automáticos não reconhecidos.

3. Bancos privados descumprem regras do BC e expõem aposentados a risco de fraude. O UOL descobriu que Bradesco, Itaú e Santander não tinham a autorização para realizar débitos nas contas de seus clientes solicitados por empresas que não são reguladas pelo Banco Central, o que não é permitido.

4. O Bradesco é o banco mais processado. De acordo com levantamento de ações contra clubes de seguro e financeiras investigadas pelo UOL. Itaú e Santander vêm em seguida.



5. Bancos são remunerados por operações de débito. A cada operação de débito automático solicitado por uma financeira, os bancos cobram tarifa de até R$ 11 da empresa solicitante.