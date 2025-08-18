A habilidade nº 1 para ter sucesso na Era da IA, segundo CEO da AWS

As habilidades de pensamento crítico serão a chave número 1 para o sucesso da maioria das pessoas na era da IA, segundo Matt. "Você vai querer ser criativo. Vai querer ser bom em pensamento crítico. E vai querer ser flexível. Acho que a capacidade de aprender coisas novas e se adaptar será tão importante quanto qualquer habilidade específica que você adquirir", diz.

Adaptabilidade e comunicação

Garman destacou outras duas habilidades interpessoais importantes para o presente e o futuro: a capacidade de se adaptar a novas tecnologias, incluindo ferramentas e agentes baseados em IA, e se comunicar de forma eficaz com colegas e clientes.

A comunicação é outra área em que os humanos têm vantagem sobre a IA, especialmente em termos de captar sinais sociais, demonstrar empatia e inteligência emocional, ouvir ativamente e fornecer feedback perspicaz, segundo aponta a CNBC. "[Essas habilidades] são importantes hoje. Acho que serão tão importantes, se não mais, no futuro", disse Garman.

Os recrutadores têm buscado, especificamente, candidatos com a "adaptabilidade" para acompanhar as mudanças tecnológicas, segundo post do LinkedIn de fevereiro de 2024. Tal procura vai de encontro à tendência de os empregadores planejarem integrar cada vez mais ferramentas de IA no local de trabalho.

Ferramentas de IA podem lidar com várias tarefas administrativas, mas a maioria dos clientes "ainda quer falar com uma pessoa" e receber insights e atenção personalizados de um ser humano, acrescentou Garman. "Essas habilidades interpessoais continuarão sendo extremamente importantes por muito tempo", concluiu.