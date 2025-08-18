Amanda Klein: Sem Bolsonaro, direita se movimenta para 2026

Com Jair Bolsonaro (PL) inelegível, nomes do campo da direita seguem se movimentando para herdar o espólio político do ex-presidente na disputa das eleições em 2026, analisou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

Só nesse fim de semana houve dois movimentos de candidatíssimos ao pleito do ano que vem. Romeu Zema, governador de Minas, lançou seu nome à Presidência da República, em São Paulo, pelo Novo. Mas nem precisou fingir que é pra valer. Questionado pelos repórteres, admitiu que pode abrir mão de concorrer se o ex-presidente Bolsonaro pedir.