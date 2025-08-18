Pagamento do Auxílio Gás de agosto começa hoje; veja cronograma completo

O valor pago corresponde a 100% do preço médio de um botijão de 13 kg, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Por exemplo, em abril, cada família recebeu R$ 108.

Para ter direito ao benefício, a renda mensal por membro da família deve ser igual ou inferior a meio salário mínimo. Famílias que participam do Bolsa Família ou de outros programas sociais também podem receber o auxílio.

Os pagamentos são feitos em contas bancárias tradicionais ou digitais. Caso o beneficiário não possua uma conta ativa, a Caixa Econômica Federal cria automaticamente uma poupança digital. O valor pode ser sacado em até 120 dias após a liberação.