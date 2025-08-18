Bancos expõem aposentados a risco de fraude; veja diferença de caso do INSS

Isso abriu uma brecha para que seguradoras e clubes de benefício utilizassem empresas financeiras para fazerem cobranças indevidas nas contas a aposentados.

Além disso, bancos privados fizeram débitos automáticos fora das regras do BC e expuseram aposentados a mais riscos de fraude.

O UOL descobriu que Bradesco, Itaú e Santander não tinham a autorização para realizar débitos nas contas de seus clientes solicitados por empresas que não são reguladas pelo Banco Central, o que não é permitido.

O Bradesco é o banco mais processado. De acordo com levantamento de ações contra clubes de seguro e financeiras investigadas pelo UOL. Itaú e Santander vêm em seguida.

Bancos são remunerados por operações de débito. A cada operação de débito automático solicitado por uma financeira, os bancos cobram tarifa de até R$ 11 da empresa solicitante.

Vítimas são aposentados e pensionistas do INSS, de baixa renda e muitas vezes com baixa instrução. É um indicativo de que houve acesso irregular a dados pessoais e bancários mantidos pelo INSS. Para uma empresa cadastrar um débito automático, precisa saber nome, CPF, banco, agência e conta.