Pagamento do Bolsa Família de agosto começa hoje; veja calendário completo

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a agosto começa hoje, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O repasse segue a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social) presente no cartão do beneficiário, com depósitos liberados nos dez últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A única exceção ocorre em dezembro, quando as datas são adiantadas para que o benefício seja pago antes do Natal, encerrando até o dia 10.

Calendário de agosto - Bolsa Família