Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário completo de liberação

No formato tradicional, chamado de saque-rescisão, quem é dispensado sem justa causa pode sacar todo o valor do FGTS, incluindo a multa, quando aplicável.

Quem opta pelo saque-aniversário tem acesso ao valor no primeiro dia útil do mês de aniversário, com prazo de até 60 dias para a retirada.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é opcional e pode ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS, onde é preciso indicar uma conta bancária para recebimento. Se o pedido for feito no mês de aniversário, o depósito ocorre em até 5 dias úteis, segundo a Caixa.

Também é possível, pelo aplicativo, voltar à modalidade saque-rescisão, desde que não exista antecipação contratada. Essa mudança, porém, só passa a valer a partir do 25º mês após a solicitação.

Cálculo do valor

O montante liberado no saque-aniversário depende de uma alíquota que varia entre 5% e 50% sobre o saldo total das contas do FGTS, acrescida de uma parcela adicional conforme o valor disponível.